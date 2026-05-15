Verso Genoa-Milan: Pulisic recuperato, ma la coppia favorita per partire dal 1' è Nkunku-Fullkrug

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Per la trasferta di Genoa, Allegri ha recuperato Pulisic, ma in attacco dovrebbero partire titolari Nkunku e Fullkrug. Leao non ci sarà per squalifica

Il Milan è in ritiro da ieri e Massimiliano Allegri sfrutterà i prossimi allenamenti per sciogliere alcuni dubbi di formazione. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il principale è in attacco dove non ci sarà lo squalificato Rafael Leao, mentre è stato recuperato Christian Pulisic che aveva saltato domenica scorsa l'Atalanta per un problema muscolare al gluteo. L'americano sarà quindi della partita, ma al momento la coppia d'attacco favorita per partire dal primo minuto a Marassi è quella composta da Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug.

Questo il programma definitivo della 37^ giornata di Serie A:

Como-Parma, domenica 17 maggio alle ore 12

Genoa-Milan, domenica 17 maggio alle ore 12

Juventus-Fiorentina, domenica 17 maggio alle ore 12

Roma-Lazio, domenica 17 maggio alle ore 12

Pisa-Napoli, domenica 17 maggio alle ore 12

Inter-Verona, domenica 17 maggio alle ore 15

Atalanta-Bologna, domenica 17 maggio alle ore 18

Cagliari-Torino, domenica 17 maggio alle ore 20.45

Sassuolo-Lecce, domenica 17 maggio alle ore 20.45

Udinese-Cremonese, domenica 17 maggio alle ore 20.45