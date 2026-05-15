Milan, settimana prossima controllo medico per Modric. Potrebbe rientrare contro il Cagliari

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Luka Modric, che avrà un controllo medico settimana prossima, non ci sarà contro il Genoa, ma spera di poter rientrare contro il Cagliari

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, settimana prossima Luka Modric si sottoporrà ad un controllo medico per vedere come procede la guarigione dello zigomo fratturato durante Milan-Juventus dello scorso 26 aprile. Il campione croato non giocherà sicuramente domenica contro il Genoa (potrebbe comunque viaggiare con la squadra per stare vicino ai suo compagni in questo momento delicato della stagione), mentre ci sarebbero delle chance di rivederlo in campo all'ultima giornata contro il Cagliari a San Siro.

Modric, che sta proseguendo le sue cure e il suo lavoro personalizzato a Milanello, scalpita e se fosse per lui sarebbe probabilmente già in campo, ma lo staff medico milanista frena per non far correre rischi al croato che tra qualche settimana dovrà partecipare al Mondiale in Stati Uniti, Canada e Messico con la sua nazionale.