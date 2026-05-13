Serie A e Prefettura di Roma al lavoro per anticipare il derby domenica alle 12. La finale di tennis potrebbe essere posticipata alle 17.30

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La Lega Calcio Serie A e la Prefettura di Roma stanno lavorando per anticipare il derby di Roma a domenica 17 maggio alle ore 12 e allo stesso tempo hanno chiesto lo spostamento dell'inizio della finale degli Internazionali di tennis alle 17.30.

Nuova puntata sulla data e sull'orario del derby tra Roma e Lazio e di conseguenza anche delle partite delle altre squadre in corsa per la Champions League (Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Pisa-Napoli): secondo quanto riferisce Sky, infatti, la Lega Calcio Serie A, che aveva programmato tutte queste gare domenica alle 12.30, e la Prefettura di Roma, che invece aveva posticipato la stracittadina romana a lunedì alle 20.45, stanno lavorando per anticipare il match tra giallorossoi e biancocelesti a domenica 17 maggio alle ore 12.

Allo stesso tempo, è stata avanzata una richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel per posticipare l'inizio della finale del singolare maschile degli Internazionali d'Italian di Tennis alle 17:30, teoricamente in programma alle 15. Nulla è stato ancora deciso, ma una scelta definitiva è attesa nelle prossime ore.