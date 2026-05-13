Bianchin: "Jashari ha deluso Allegri, che proprio non lo vede, ma ha avuto pochissime chance, quasi nessuna nel suo ruolo"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul giocatori deludenti: "Nella vita c’è delusione e delusione, cattiva stagione e cattiva stagione. Ardon Jashari ha deluso Allegri, che proprio non lo vede, ma ha avuto pochissime chance, quasi nessuna nel suo ruolo".

TARE A RISCHIO

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Il supermercato dei ds: Tare rischia, c’è D’Amico. L’Atalanta prenota Giuntoli". La posizione di Igli Tare al Milan, come anche quella degli altri dirigenti, resta in bilico e non è detto che la qualificazione in Champions League lo salvi al 100%. Al ds albanese vengono impatuti in particolare i costosi acquisti di Ardon Jashari e Christopher Nkunku che non stanno rendendo come ci si aspettava. "A sua difesa bisogna ammettere che l’ad Furlani ha condotto un mercato parallelo trattando giocatori, come Mateta, senza che Tare stesso ne fosse a conoscenza" aggunge poi il quotidiano.

In caso di addio di Tare, il nome più caldo è quello di Tony D'Amico, che è in uscita dall'Atalanta dove invece arriverà Cristiano Giuntoli ("Posso solo ringraziare D’Amico ma è corteggiato. Il nostro rapporto può concludersi ma il rapporto di stima rimarrà per sempre. Qualora dovesse andare via, ci dobbiamo far trovare pronti e cercheremo di prendere un sostituto all’altezza. Giuntoli? Rappresenta uno dei migliori dirigenti, saremo molto contenti se il matrimonio si potrà realizzare" le parole di Luca Percassi). D'Amico, che è nel mirino anche della Roma per il dopo-Massara, è un profilo gradito all'ad rossonero Giorgio Furlani e non avrebbe problemi a incastrarsi anche con Geoffrey Moncada.