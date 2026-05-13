Pedullà rivela: "Tare a marzo era libero, ma il Milan l'ha scelto solo a maggio dopo il naufragio delle trattative con altri ds"

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Alfredo Pedullà, giornalista, si è così espresso su Sportitalia su Igli Tare: "Chi ha fatto peggio è Tare, che ha accettato il mandato da ultima scelta, semplicemente perché il Milan avrebbe potuto prenderlo a marzo (era libero) e invece ha deciso di farlo dopo il naufragio delle trattative con altri specialisti del ruolo. Ultima soluzione. Tare parla di speculazioni, ma dovrebbe essere lui a darsi una risposta su alcune trattative portate avanti senza che nessuno lo consultasse. Ulteriore conferma che il Milan attuale non è un treno unico e diretto verso una sola destinazione, ma è composto da vagoni che si sganciano per finire su un binario morto.

Nel calcio ci vuole poco, soprattutto quando puoi investire importanti capitali, per dare una logica a certe cose. Ma se fai esattamente il contrario rispetto alla normalità, alla fine non puoi lamentarti. A patto che poi le uniche colpe non vengano date totalmente a Furlani, già responsabile di suo. Troppo comodo: i biografi di Allegri potrebbero impartirci una lezione completa".