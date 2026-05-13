Enzo Raiola: "Tante operazioni con Furlani al Milan le fa Busardò". In attesa di riscontri documentali...

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Il procuratore Enzo Raiola ha parlato dell'intermediario Paolo Busardò e dei suo rapporti con il Milan e altri club di Serie A

Nel corso di questa settimana è uscito un nuovo episodio di Falsissimo di Fabrizio Corona, tutto incentrato sul mondo del calcio e in particolare relativo al mondo dei procuratori e agenti. Un'inchiesta che Corona ha avviato grazie a una segnalazione di Enzo Raiola, cugino di Mino, scomparso per un brutto male quattro anni fa, da cui ha ereditato l'agenzia di procura calcistica.

Vincenzo Raiola ha rilasciato dichiarazioni molto pesanti sul mondo dei procuratori e dei rapporti con club e direttori sportivi. Si tratta di affermazioni gravi, al momento non accompagnate da prove pubbliche né da riscontri documentali, che chiamano in causa in modo generico il sistema del calcio italiano. Proprio per la delicatezza del tema, le frasi vanno riportate come dichiarazioni dell’intervistato e non come fatti accertati.

Così Enzo Raiola su Paolo Busardò: "Oggi il più ricco di Italia per le intermediazioni è Paolo Busardò. Questo è uno che non si fa vedere da nessuno, uno che non lascia immagini a nessuno. Però tante operazioni con Cairo, con il Verona, con la Roma, con Furlani al Milan, le fa tutte Busardò. Per farti un esempio, adesso l'Inter ha comprato Muharemovic, un giocatore del Sassuolo: c'è Busardò di mezzo. Bremer alla Juve? C'è Busardò di mezzo. Buogniorno al Napoli, che è un giocatore di Riso arrivato dal Torino, lo ha fatto Busardò. Cairo, che non paga nessuno, so che deve dare a Busardò, per le intermediazioni, decine di milioni di euro".