Commissariamento AIA: chiesto parere al Collegio di Garanzia dello Sport. Il comunicato della FIGC

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Oggi è andato in scena il Consigli Federale della FIGC e in merito alla questione del commissariamento dell'AIA si è deciso di rivolgersi alla Sezione Consultiva del massimo organo di giustizia sport

Si è svolta oggi nella sala ‘Paolo Rossi’ della sede della FIGC a Roma la riunione del Consiglio Federale.

Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 12 con i consiglieri: Simonelli, Campoccia, Chiellini e Marotta per la Lega di A; Bedin per la Lega B; Marani e Gallazzi per la Lega Pro; Abete, Bazzerla, Ortolano, Pedrazzini, Fantazzini e Tambaro per la Lega Nazionale Dilettanti; Calcagno, Bernardi, Biondini e Gama per gli atleti; Camolese e Citta per i tecnici; il segretario generale Brunelli; il vice presidente vicario dell’AIA Massini, il presidente del Settore Tecnico Beretta; il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il presidente della Divisione Calcio a 5 Castiglia; la presidente della Divisione Serie A Femminile professionistica Cappelletti; la presidente della Divisione Serie B Femminile Tinari. I consiglieri Gozzi, Gallazzi, Biondini, Gama si sono collegati in videoconferenza.

DECADENZA PRESIDENTE AIA E PROPOSTA DI COMMISSARIAMENTO

Una volta illustrata la comunicazione del Comitato Nazionale dell’AIA, il Consiglio ha ratificato la decadenza del presidente Antonio Zappi, a conclusione dell’iter disciplinare e processuale che lo ha visto condannato a 13 mesi di inibizione.

In seguito, il presidente Gravina, che ha ringraziato il vice presidente vicario dell’AIA Francesco Massini per il senso istituzionale mostrato in un periodo così complesso, ha illustrato le diverse criticità politico-organizzative che stanno caratterizzando l’associazione. Inoltre, ha informato il Consiglio di aver ricevuto una lettera dai rappresentanti del Comitato Nazionale (letta e acquisita agli atti) nella quale si riscontra, nonostante la possibilità di indire il processo elettorale, una ‘situazione di incertezza interna’ e di ‘non serenità’ in un quadro di complessità generale dovuto alla ‘collocazione temporale del procedimento e della successiva campagna elettorale, che si inserirebbe in una fase caratterizzata da rilevanti criticità operative’, nonché l’auspicata ‘modifica degli attuali regolamenti in vigore’.

Tutto ciò premesso, il presidente federale ha proposto al Consiglio, che ha condiviso, di commissariare l’AIA per ripristinare il regolare funzionamento dell’Associazione, condizionando tale decisione all’esito della risposta che la Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia presso il CONI darà in merito, anche valutando alcune osservazioni avanzate dal Comitato Nazionale dell’AIA.

RELAZIONI ANNUALI 2025 INTERNAL AUDIT E ODV

Il Consiglio ha preso atto delle relazioni sulle attività svolte dell’Organismo di Vigilanza della FIGC (Modello di organizzazione, gestione e controllo, gestione delle segnalazioni e l’analisi dei flussi informativi secondo quanto previsto nel D.Lgs 231/2001, gestione delle segnalazioni Whistleblowing) e dell’Internal Audit federale, realizzate in conformità ai dettami di legge.

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER ESAMI DA DIRETTORE SPORTIVO

Il Consiglio ha nominato la Commissione esaminatrice per gli esami da direttori sportivi (con durata biennale): Francesco Casarola (presidente); Fabio Michele Giordano, Umberto Pallone, Antonio Massimiliano Rizzello, Giuseppe Sipone, Nicola Siggillino, Marco Zeno (componenti).