Romano: "Lewandowski, addio al Barça più vicino. Anche club italiani interessati, ma affare troppo costoso"

vedi letture

Secondo Fabrizio Romano, Robert Lewandowski, attaccante accostato spesso anche al Milan nelle ultime settimane, è sempre più vicino a dire addio al Barcellona al termine di questa stagione.

L'addio di Robert Lewandrowski al Barcellona è sempre più vicino: come riferisce Fabrizio Romano su X, infatti, le trattative per il rinnovo del suo contratto che scadrà il prossimo 30 giugno sono ferme e dunque in estate il polacco lascerà con ogni probabilità il club catalano a zero. Sull'attaccnte ci sono alcuni club arabi e della Mls americana, così come ci sono alcune squadre italiane che stanno valutando se fare o meno un tentativo, ma si tratta di un affare molto costoso.

Ecco il post su X di Fabrizio Romano: "Robert Lewandowski e il Barça, le trattative per il nuovo contratto sono completamente in stand-by e l’addio estivo è ormai vicinissimo. Se non arriverà una nuova proposta, Lewandowski lascerà come paramtro zero. Club della Saudi Pro League e della MLS interessati, club italiani tentati ma troppo costoso. È altamente improbabile vederlo restare a questo punto al Barcellona".