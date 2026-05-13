Moggi rivela: "Allegri e Ibra hanno litigato e non si frequentano più"

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Luciano Moggi ha rivelato di una lite tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic nel suo ultimo pezzo per il quotdiano "Libero"

Finale di stagione molto tribolato per il Milan. Da due mesi i risultati non arrivano più, con soli 7 punti nelle ultime 8 giornate nel campionato di Serie A Enilive, e in generale la situazione societaria sembra molto instabile. Da fuori, inoltre, sono tornate a impazzare le proteste dei tifosi che in occasione della gara di domenica hanno contestato aspramente e hanno preso di mira specialmente l'amministratore delegato Giorgio Furlani. Insomma un clima teso che Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha delineato nel suo articolo pubblicato questa mattina su Libero, facendo anche una rivelazione sul rapporto Allegri-Ibrahimovic.

La rivelazione di Luciano Moggi su Allegri e Ibrahimovic: "Al momento in casa Milan esiste una specie di pace armata dove tutti si parlano dietro senza dirsi in faccia quello che veramente pensano, meno Allegri e Ibrahimovic che hanno litigato e non si frequentano più. Da allora il mister è diventato un bersaglio, anche se dall’inizio ha parlato di qualificazione Champions come obiettivo principale. Dovesse raggiungerlo farebbe quanto richiesto dalla società, non importa se attraverso alti e bassi di rendimento che stanno costringendo la squadra a lottare strenuamente per assicurarsi almeno il quarto posto".