Milan in Champions? Albertini: "L'emotività conterà tantissimo"

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Demetrio Albertini, ex campione rossonero, ha parlato a SportMediaset per dire la sua circa le possibilità del Milan di andare in Champions League

Il Milan si ritrova con le spalle al muro a due giornate dal termine del campionato: prima al "Luigi Ferraris" contro il Genoa e poi a "San Siro" contro il Cagliari, ai rossoneri serviranno necessariamente due vittorie per essere sicuri di un posto Champions League per la prossima stagione. Il Diavolo nelle ultime otto giornate di campionato ha vinto solo due volte, portando a casa il magro bottino di 7 punti totali: inoltre la formazione di Allegri è reduce nelle ultime tre gare da un pareggio e due sconfitte di fila.

A commentare il momento nero del Diavolo e le sue possibilità di andare in Champions League, anche l'ex campione rossonero Demetrio Albertini, oggi responsabile del Settore Tecnico FIGC, che ha parlato ai microfoni di SportMediaset: "Il Milan rischia davvero di non andare in Champions? La classifica dice questo, sì. Poco tempo fa sembrava tranquillo e oggi deve fare sei punti. L'emotività conterà tantissimo. I rossoneri devono giocare senza paura e riprendere le redini del percorso positivo che aveva fatto fino ad un mese fa"