Pastore: "Si parla di ritiro nel 2026: stiamo ancora a mandare le squadre quattro giorni in ritiro perché devono compattarsi per Genoa-Milan"

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Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulla gestione del Milan: “Ci sono tante cose che non vanno e tante zone d’ombra in un contesto opaco che riguarda Furlani, che riguarda i procuratori con cui fa affari o gli intermediari con cui fa soprattutto affari, il modo con cui a volte tende a scavalcare il direttore sportivo, il quale a sua volta fatica a comunicare con i giocatori. Si parla di ritiro nel 2026. Stiamo ancora a mandare le squadre quattro giorni in ritiro perché devono compattarsi per Genoa-Milan. Mi sembrano decisioni dettate dalla disperazione, per carità legittima visti i 7 punti su 24 nelle ultime 8 giornate, ma sinceramente i buoi sembrano scappati.

Gli ultimi 20 minuti mi fanno capire che il Milan il potenziale ce l’ha. Magari un in partite un po’ più rilassate, ma ha creato una decina di palle gol nel secondo tempo e questo chiaramente vuol dire che, banalmente, se giochi un po’ più avanti, se pressi, se occupi l’area di rigore i giocatori ce li hai. Poi è chiaro, il problema del Milan è che quando attacca si scopre e la difesa, che è stata la migliore fino a 3-4 giornate fa, si scopre non essere più così forte se non viene protetta. È una coperta cortissima che Allegri secondo me fino ad un certo punto ha provato a tirare verso la difesa. Poi dopo Lazio-Milan è tutto saltato”.