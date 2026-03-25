Tomori torna in nazionale: ecco i due impegni dell'Inghilterra nei prossimi giorni
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L'ultima sosta della stagione 2025/2026 è qui: sono tredici i calciatori rossoneri impegnati con le selezioni dei rispettivi paesi e che saranno chiamati a giocare nei prossimi giorni. Per molti ci saranno semplici gare amichevoli, mentre per i più giovani convocati da U21 e U20 si disputeranno gare decisive per la qualificazione. agli Europei di categoria. Di seguito si riporta il calendario delle gare di alcuni dei giocatori del Milan, con data, orario, luogo e avversario:
Fikayo Tomori (Inghilterra)
Inghilterra-Uruguay, venerdì 27 marzo ore 20.45, Londra - Amichevole
Inghilterra-Giappone, martedì 31 marzo ore 20.45, Londra - Amichevole
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