Rimonte di Milan o Napoli possibili? Panucci la pensa così

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Christian Panucci, ex giocatore anche del Milan, è stato protagonista ieri della seconda giornata del Legends Trophy di Padel, che si è tenuta a Milano. L'ex difensore, oggi opinionista ma anche tecnico, è stato raggiunto dai microfoni della stampa e ha parlato della situazione attuale della classifica del campionato di Serie A e si è soffermato a lungo anche sulla squadra milanista. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni, riportate questa mattina da Tuttosport.

Le parole di Panucci sulla possibilità di Napoli o Milan di rientrare sull'Inter capolista che conserva sette e sei punti di vantaggio: "Se non avesse avuto tutti quegli infortuni, il Napoli sarebbe davanti a giocarsela con l’Inter. Avere 8-9 giocatori fuori per un lungo periodo non è facile. E non può essere nemmeno un alibi. Ora li sta recuperando e il secondo posto potrebbe essere un buon punto di ripartenza per la prossima stagione per Conte. Per Max sarebbe lo stesso, un successo"