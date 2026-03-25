Italia, Palestra rivela di aver sempre ammirato Tonali avendolo visto spesso con il Milan

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(ANSA) - ROMA, 24 MAR - ''Non mi aspettavo questa chiamata, ma ci speravo e ovviamente sono contento di essere in Nazionale. Tutti mi hanno accolto benissimo, e da subito il ct Gattuso mi ha messo a mio agio. Ringrazio anche mister Baldini per le belle parole che mi ha dedicato ieri, anche lui mi ha aiutato tanto dando molti consigli: se son qui lo devo anche a lui e al suo staff''.

Così Marco Palestra, alla sua prima convocazione in nazionale maggiore, ai microfoni di Vivo Azzurro Tv. ''La prossima è una delle partite che contano di più degli ultimi anni, anche se per per me è la prima volta con la Nazionale maggiore, sento l'importanza di questa sfida e la responsabilità di vestire questa maglia", ha detto. "Ricordo i Mondiali visti in tv, quelli del 2010 e del 2014 - ha aggiunto poi a Raisport - E tra i giocatori ammirati cito Barella e Tonali quando si è messo in mostra con il Milan, li ho sempre visti in televisione, poter allenarmi insieme a loro e vederli da vicino è per me una grande occasione, posso cercare di imparare da entrambi'' (ANSA).