MN - Giustiniani: "Allegri nella gestione di un gruppo è davvero fenomenale"

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Gabriele Giustiniani, giornalista e telecronista di DAZN ha parlato in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, il bilancio e lavoro di Massimiliano Allegri finora, con pensieri e analisi sul reparto offensivo rossonero, non proprio prolifico in questa stagione. Queste le sue considerazioni:

L'impatto di Massimiliano Allegri

"Max nella gestione di un gruppo ma azzarderei quasi di un club è davvero fenomenale. Il Milan ha un'identità rispetto alla passata stagione. Ma anche dei limiti che in molte partite è stato bravo a mascherare. Se dovesse farcela a qualificarsi per la Champions il lavoro da fare sarà lungo ma anche stimolante".

Modric sì o no per la prossima stagione?

"Nel nostro campionato tattico uno che ha quelle letture gioca e incide altri tre anni. Poi però c’è la Champions e per quanto io ne sia innamorato devi pensare a qualcosa di diverso. Ma se lui volesse rimanere dategli subito una penna per firmare".