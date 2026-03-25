MN - Allegri premiato dal Ministro della Salute, questa sera la cerimonia a Roma
Apprende la redazione di MilanNews.it che questa sera mister Allegri riceverà un riconoscimento dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci, nell’ambito del suo ruolo di ambasciatore per uno stile di vita corretto, incarico che il mister ricopre ormai da 10 anni. La cerimonia si terrà al Gazometro, nel quartiere Ostiense di Roma.
di Antonio Vitiello.
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Giornata di ripresa di lavoro a Milanello dopo i tre giorni di riposo concessi da mister Allegri, con alcune novità. Ruben Loftus-Cheek, apprende la redazione di MilanNews.it, ha ripreso ad allenarsi dopo l'intervento chirurgico alla mascella delle scorse settimane. L'inglese si era infortunato in uno scontro di gioco con il portiere del Parma, Edoardo Corvi, lo scorso 22 febbraio.
L'ingese oggi per la prima volta ha lavorato in gruppo, (molto ridotto considerando l'assenza dei nazionali), e va verso la convocazione per la gara di Napoli di Pasquetta. Invece Rafa Leao e Matteo Gabbia hanno continuato con cure e terapie per guarire dai rispettivi infortuni.
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