Griezmann lascia l'Atletico Madrid: da luglio andrà all'Orlando City
(ANSA) - ROMA, 24 MAR - L'attaccante francese Antoine Griezmann, 35 anni, ha firmato con l'Orlando City Soccer Club a partire da luglio, al termine della sua stagione con l'Atletico Madrid. Lo ha annunciato il club della Florida che milita nella MLS, la lega nordamericana di calcio. L'ex stella dei Blues, con i quali ha vinto la Coppa del Mondo nel 2018, "entrerà a far parte del club a luglio 2026 con un contratto valido fino alla stagione 2027-2028, con opzione per la stagione 2028-2029", ha dichiarato l'Orlando City SC in un comunicato. (ANSA).
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