Yes Cup 2026: a Milano torna il più grande torneo internazionale di calcio giovanile di Pasqua in Italia

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Milano si prepara ad accogliere ancora una volta la Yes Cup, il più grande torneo internazionale di calcio giovanile di Pasqua in Italia, che nel 2026 taglia il traguardo della quinta edizione.

Sempre più internazionale, sempre più partecipato e sempre più capace di coinvolgere la città: la Yes Cup tornerà in campo dal 2 al 5 aprile 2026, nel tradizionale periodo delle vacanze pasquali. Saranno 16 i centri sportivi di Milano e dell’area metropolitana pronti ad ospitare le partite di un evento che continua a crescere anno dopo anno.

Numeri in crescita

I numeri raccontano meglio di ogni parola l’evoluzione del torneo organizzato da AL2 Sport. Nel 2026 le nazioni rappresentate saranno 26, contro le 18 dell’edizione precedente. Tra le novità spiccano Giappone, Hong Kong, Arabia Saudita, Cile e Islanda, a conferma della dimensione sempre più globale della manifestazione.

Cresce anche il numero delle squadre partecipanti: saranno 272, rispetto alle 176 dell’ultima edizione. Le squadre saranno suddivise in 14 categorie – 10 maschili e 4 femminili – dagli Under 8 fino alle Under 19. In totale si giocheranno 618 partite nell’arco dei quattro giorni di torneo, con oltre 4.500 giovani atleti pronti a vivere un’esperienza sportiva e umana unica.

L’Italia e il mondo a Milano

Yes Cup significa incontro tra culture, sport e territori.

Accanto alle numerose squadre europee e internazionali, grande protagonista resta l’Italia con molte regioni rappresentate: Lombardia, padrona di casa, Piemonte Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia. Saranno 49 le squadre provenienti dall’estero, con delegazioni da tutto il mondo che porteranno a Milano lingue, tradizioni e culture diverse, unite dalla stessa passione per il calcio.

L’emozione della cerimonia inaugurale a San Siro

Dopo il grande successo dello scorso anno, la cerimonia inaugurale si svolgerà nuovamente allo Stadio Giuseppe Meazza, la “Scala del calcio”. Il primo anello rosso dello stadio si colorerà con le bandiere dei Paesi partecipanti, dando vita a una grande festa internazionale dello sport giovanile che coinvolgerà quasi 9.000 persone tra atleti, famiglie, staff e ospiti.

Ad animare la serata saranno Gli Autogol, tra i creator sportivi più seguiti in Italia, insieme a Radio Number One, media partner dell’evento, che accompagnerà il pubblico con musica, animazione e collegamenti dal vivo. Non mancheranno inoltre ospiti e protagonisti del calcio di oggi e di ieri. Bambini e ragazzi provenienti da tutto il mondo saranno così uniti da un’unica passione: il calcio, con un pallone che diventa strumento di incontro, amicizia e condivisione, senza barriere e senza discriminazioni.

I partner della Yes Cup

La crescita della Yes Cup è resa possibile anche grazie al sostegno di aziende e realtà che condividono i valori dello sport, dell’educazione e della socialità.

Tra i partner dell’edizione 2026 dell’evento, promosso da CSAIn Lombardia, S. Bernardo, Edilkamin, Go2Pro, Balconi, Ca’ di Rajo, Edison, Festina Orologi, GioiaPura – Migio , Checkpoint, Cantun Bakery & Bistrot, Grandi Forni Italiani, IH Hotels, Goleador, San Carlo con Unica Chips, SVE, AIS e Italian Taste Experience. Una rete di aziende e istituzioni che ha scelto di affiancare la manifestazione e sostenere concretamente lo sviluppo dello sport giovanile.

Lo sport che aiuta: il progetto solidale

Yes Cup non è solo sport, ma anche impegno sociale e inclusione. Per l’edizione 2026, il torneo rinnova il suo progetto solidale: per ogni gol segnato verrà donato 1 euro alla Fondazione Laureus Italia, trasformando le emozioni in campo in opportunità concrete per tanti giovani e garantendo loro la possibilità di praticare sport.

La Fondazione Laureus Italia promuove lo sport come strumento educativo e di inclusione sociale, offrendo attività sportive ed educative gratuite a bambini e ragazzi provenienti da contesti socio-economici vulnerabili e contribuendo a rafforzare aggregazione e coesione nelle comunità.