Caressa: "Rabiot è più importante di Modric per il Milan: mai giocato a questi livelli"

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Il Milan è arrivato alla sosta, l'ultima di questa stagione, e la situazione è molto chiara: i rossoneri conservano 6 punti di distacco sull'Inter capolista a otto giornate dal termine, con il Napoli prossimo avversario terzo a -1. Sul quinto posto della Juventus, invece, sono ben 9 le lunghezze in più. Insomma al rientro dalla sosta prima con la partita contro Conte e poi nelle settimane successive con quella contro Spalletti, si deciderà davvero tanto di questo campionato rossonero.

Fabio Caressa, giornalista e telecronista, sul suo canale YouTube ha offerto il suo punto di vista su alcuni singoli del Milan. Le sue parole su Adrien Rabiot: "I numeri parlano chiaro, Rabiot è l’uomo decisivo del Milan. Di Canio e Bergomi al Club hanno sottolineato la predisposizione non tanto al sacrificio quanto al mettersi a disposizione dei compagni: il fatto di andare, di accompagnare. Rabiot e Modric, quello che fanno si vede in campo: spesso abbiamo esaltato giustamente Modric ma guardate che secondo me Rabiot è addirittura più importante per il Milan. Cambio di passo, fisico, capacità di inserimento, una grande tecnica: un giocatore che con Allegri ha trovato la massima espressione, non ha mai giocato con questa continuità e a questi livelli".