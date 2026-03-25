Italia, verso l'Irlanda del Nord: Bastoni continua a provare, Palestra incalza Politano

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(ANSA) - FIRENZE, 24 MAR - Dopo l'incoraggiante test di ieri, Alessandro Bastoni ha lavorato questo pomeriggio sul campo e con il pallone confermando di proseguire il percorso di recupero dopo la botta alla caviglia sinistra rimediata durante il derby: per ogni decisione però Gennaro Gattuso attenderà l'ultimo momento. Lo stesso principio vale per alcuni dubbi di formazione per la semifinale dei playoff contro l'Irlanda del Nord in programma giovedì sera (ore 20,45) a Bergamo dove gli azzurri sosterranno anche la rifinitura. Nell'allenamento odierno, svolto a porte chiuse a Coverciano, con i primavera dell'Empoli a fare da sparring partner, il ct ha fatto diverse prove che hanno riguardato tutti i reparti.

Sulla fascia destra il giovane Palestra (novità di questo raduno) è in ballottaggio con Politano, in avanti la coppia favorita è quella formata da Kean e Retegui ma scalpita Pio Esposito testato oggi in tandem con Raspadori. Segnali ritenuti confortanti da parte di Tonali, Mancini e Calafiori che si sono presentati a Coverciano con qualche fastidio fisico. (ANSA).