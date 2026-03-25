Leao assente con il Torino: il retroscena svelato da Gazzetta

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L'assenza di Rafael Leao dall'ultima partita contro il Torino ha fatto molto rumore: un po' perchè arrivata dopo una settimana di tante critiche dopo la partita contro la Lazio con tanto di polemica nei confronti di Pulisic durante la sostituzione, un po' perché è stata comunicata dopo che Allegri in conferenza stampa, qualche ora prima, aveva dichiarato di avere tutti gli attaccanti a disposizione. Il portoghese non si è allenato ed è rimasto a seguire dalla tribuna.

Oggi la Gazzetta.it cerca di riavvolgere il nastro e fare chiarezza su quanto successo in quel giorno di vigilia di Milan-Torino. Secondo quanto viene riportato, Allegri ha avuto un confronto diretto con Leao giovedì prima dell'allenamento in cui gli chiedeva di aiutare più la squadra e la risposta di Rafa è suonata, parafrasata dai colleghi della rosea, come un: "Non ce la faccio". Il problema della pubalgia che sta affliggendo il portoghese da gran parte della stagione non è solamente fisico ma anche mentale, acuito dal Mondiale posto alla fine della stagione. Per questo Allegri, vista la situazione, ha preferito tenerlo fuori dalla gara col Torino non come punizione ma per lavorare sul suo recupero anche nella sosta e avere la possibilità di avere un Leao in forma migliore per il finale di stagione, in cui servono tutti gli uomini migliore al 100%.