L'interista Bonolis: "Napoli bellissima squadra. Il Milan ha un culo impressionante"

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Paolo Bonolis, personaggio dello spettacolo e conduttore televisivo, è stato intercettato dai microfoni di Sportitalia e da tifoso interista sfegatato ha analizzato le due inseguitrici, Milan e Napoli, indicando se e perchè lo preoccupano in vista della corsa al titolo. Sempre colorito nelle sue esternazioni da appassionato nerazzurro, Bonolis anche questa volta ha esternato giudizi particolarmente forti, soprattutto nei riguardi del Milan di Massimiliano Allegri.

Il commento di Paolo Bonolis: "Mi impensieriscono entrambe, nel senso che sono due splendide rose: il Napoli è stato frustrato da una serie di incidenti micidiali nel corso della stagione, è una bellissima squadra. Hojlund a me piace tantissimo e adesso è rientrato De Bruyne, è rientrato Anguissa, è rientrato McTominay: insomma è una signora squadra. Il Milan di Allegri, che ti devo dire? Mi preoccupa un po' meno per la rosa in sè, che peraltro è ottima, però al contempo hanno un culo che è una cosa impressionante. Ma al cul non si comanda... Sono due squadre importanti: sei punti sono tanti e spero sappiano gestirli"