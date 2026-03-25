L'ad di DAZN su Open Var: "Il 90% dei nostri clienti vorrebbe avere audio e video Var senza spiegazioni"

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Stefano Azzi è da quattro anni l'amministratore delegato di DAZN, il broadcast televisivo che ormai da diverse stagioni ha la maggioranza dei diritti del campionato di Serie A Enilive, ma non solo. Notizia delle ultime settimane è che la piattaforma di streaming ha acquisito la possibilità di trasmettere tutte e 104 le partite dei Mondiali 2026: per questa ragione il dirigente televisivo è stato intervistato oggi sul Corriere dello Sport. Tra i temi toccati anche quello relativo alla trasmissione di Open Var, che rianalizza i casi visti o valutati al monitor della giornata di campionato e che potrebbe essere già ai titoli di coda.

La risposta di Stefano Azzi, amministratore delegato di DAZN, alla domanda su Open Var e se come trasmissione dovrebbe già andare in pensione: "Per me peggiorerebbe la situazione. È una trasmissione nata dalla volontà di fare educazione al regolamento. Lo abbiamo chiesto anche ai nostri clienti e il 90% vorrebbe avere l’audio e il video del Var e sentire le spiegazioni. Non c’è niente di più sano che parlare serenamente di un errore, quando accade"