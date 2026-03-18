Tare incontra l'agente di Retegui: prese informazioni. Il nodo è l'ingaggio faraonico

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Il casting per il nuovo centravanti rossonero sembra essere già iniziato. Ed è fondamentale che sia così: da troppo tempo nella rosa del Milan quello della punta è un buco che va colmato adeguatamente. Per il momento ci sono nomi e profili sul taccuino di Tare che sono da tempo accostati al Diavolo: uno di questi è Mateo Retegui, oggi protagonista nel campionato saudita con contratto faraonico. Nei giorni scorsi segnalato un incontro a Milano che ha alimentato le voci in questo senso.

Incontro a Milano

Secondo quanto viene riferito dall'edizione di questa mattina di Tuttosport, lo scorso venerdì sera sono stati avvistati a cena in un ristorante di Milano Igli Tare, direttore sportivo del Milan, e Alessandro Moggi, che fa parte dell'agenzia che cura gli interessi di Mateo Retegui. Non è nascosta l'amicizia tra i due ma al di là di un incontro di piacere sul tavolo è stato messo anche l'argomento dell'attaccante italo-argentino. Il dirigente albanese ha preso alcune informazioni per iniziare a esplorare un ipotetico affare: il nodo chiave è l'ingaggio faraonico da 16 milioni che l'attaccante percepisce dall'Al-Qadisiya. Per tornare in Italia il giocatore dovrebbe accettare una riduzione importante - il Milan può spingersi ipoteticamente fino a 5 milioni più bonus - oppure sperare in qualche formula di prestito tra i due club. Il costo del cartellino si aggira attorno ai 40-50 milioni di euro.

Nomi che ritornano

Non è la prima volta che Retegui viene accostato al Milan, anzi in un modo o nell'altro è una costante sin dall'estate 2024 quando finì nel mirino di Moncada prima che il Diavolo decidesse di virare su Morata: l'ex Tigre si trasferì dal Genoa all'Atalanta e produsse una stagione da miglior marcatore del campionato alle dipendenze di Gasperini. L'estate scorsa ci fu una mezza idea, spazzata via subito dall'entrata in scena dell'Al-Qadisiya che si sbaragliò della concorrenza con un ingaggio fuori mercato. Oggi Retegui ha già segnato 15 gol in 25 partite e l'idea di rientrare in Italia c'è, anche per una situazione geopolitica non serena in Medio Oriente e dintorni. Il Milan ha iniziato a muoversi, poi da qui all'estate potrebbe succedere di tutto anche se una cosa è certa: non si può lasciare Allegri senza centravanti per un'altra stagione.