Il Milan U15 vince il Derby contro l'Inter: ora tocca alla prima squadra

Si sapeva, questo era un fine settimana di Derby della Madonnina. Il menù è stato aperto ieri con il Milan U16, allenato da mister Marco Parolo, che ha vinto 1-0 contro i pari età dell'Inter grazie a un gol di Piazza. Oggi la storia si ripete, nella categoria subito prima, quella degli U15. I rossoneri dell'allenatore Lorenzo Cresta hanno battuto i cugini nerazzurri con lo stesso risultato 1-0. Decisiva la rete arrivata dopo solo 4 minuti, realizzata dall'attaccante Leonardo Rossini.

Ora la palla passa al Milan prima squadra che, tra poche ore, questa sera, scende in campo a San Siro per affrontare l'Inter di Cristian Chivu, capolista in campionato: la sfida è valida per il 28° turno di Serie A Enilive e per il Diavolo mette in palio punti molto pesanti per la rincorsa alla qualificazione alla prossima Champions League.