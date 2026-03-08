live mn Chivu: "Sembrava una partita a cazzotti nella quale il Milan non ha fatto quasi niente"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Inter, sfida valida per la 28esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.

Perché non Calhanoglu?

"Non stava bene".

Che è successo?

"Siamo andati un po' sottotono, un po' sotto ritmo, un po' a speculare. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, alzando i giri. Sembrava una partita a cazzotti nella quale il Milan non ha fatto quasi niente, ma non siamo stati bravi a trovare l'episodio a favore. Poi abbiamo cambiato qualcosina, con loro che difendevano in area di rigore, ma non siamo riusciti a mettere quel qualcosa in più per trovare il pareggio".

Paura di prendere gol nel derby su una ripartenza?

"Questa squadra ha sempre bisogno di alzare il ritmo, di trovare. l'intensità giusta. Abbiamo recuperato pochi palloni a centrocampo e quelli che abbiamo recuperato li abbiamo giocati all'indietro. Nel secondo tempo abbiamo trovato qualcosina in più, ma loro sono stati bravi a difendere".

Bastoni?

"Ha preso una botta sulla tibia. Non so come sta, ma è solo una tibia".

Manca uno che salta l'uomo?

"Oggi avevamo due giovani che giocavano per la prima volta assieme. Il loro atteggiamento nel venirci a prendere a uomo era forse perché vedevano due ragazzini davanti. Ma la squadra messa in campo è la migliore che avevamo, con tutte le problematiche. Merito anche al Milan per l'intensità e alle aggressività messe. Ci dispiace aver perso un derby, l'ennesimo, un altro. Mi sembra di avere un dejavu, mi sembra di vedere il derby d'andata. Ma non ci dobbiamo abbattere".