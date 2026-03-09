Estupinan a TL: "Notte meravigliosa. Felice di aver dato una grande gioia ai tifosi"

Pervis Estupinan, MVP della partita contro l'Inter vinta 1-0 grazie proprio al suo primo gol in rossonero, ha parlato in zona mista dopo la partita ai microfoni di TeleLombardia. Le sue dichiarazioni.

Uomo partita: una notte magica?

"Grazie. Sì, la verità è che è stata una notte meravigliosa. Sono contento e felice per aver aiutato la squadra, per aver dato una grande gioia questa notte a tutti i tifosi"

Che settimana hai vissuto? Cosa ti ha detto Allegri?

"Il mister sempre mi ha dato fiducia: questo è molto importante. Ho lavorato molto per questo momento. Credo che abbiamo una squadra molfo forte, con grandi giocatori e grandi persone. L'importante è rimanere pronti così quando tocca a te puoi mettere in campo la migliore versione di te stesso"

Credi nello Scudetto?

"Credo che nulla è deciso fino al fischio finale. Lavoreremo ogni partita, passo dopo passo per poter donare allegria ai tifosi. È quello che stiamo facendo. Lotteremo ogni partita"