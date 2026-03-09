Allegri a TL: "No, non parliamo di miracoli di Allegri: parliamo dei ragazzi che volevano la vittoria"

vedi letture

Massimiliano Allegri, al termine della partita contro l'Inter vinta 1-0 grazie primo gol in rossonero di Pervis Estupinan, ha parlato in zona mista dopo la partita ai microfoni di TeleLombardia. Le sue dichiarazioni.

Miracolo di Massimiliano Allegri le piace?

"No, no: non parliamo di miracoli. Parliamo di partite di calcio e dei ragazzi che volevano la vittoria. Ultimamente abbiamo fatto male in casa, con solo un punto in due partite"

Cosa ci mette nella meraviglia di questa sera?

"Abbiamo raggiunto i 60 punti e ora dobbiamo fare uno step ulteriore perché non bastano per entrare in Champions"

Ora diranno: Allegri è bravissimo ma deve vincere il campionato...

"Giustamente diranno così ma credo che l'Inter rimane la netta favorita per lo Scudetto: è una squadra forte e per batterla devi fare delle prestazioni importanti come i ragazzi hanno fatto stasera"

Landucci a Cremona uscendo dagli spogliatoi ha "scommesso" che Estupinan avrebbe fatto una grandissima partita. Cosa avete fatto con Estupinan questa settimana?

"Niente. È un ragazzo serio, un buon giocatore che si è sempre fatto trovare pronto. Ha passato momenti difficili perché stava fuori e ha trovato un competitor in Bartesaghi che sta facendo molto bene. Però quando è sceso in campo ha sempre risposto con il massimo impegno, così come fanno tutti"