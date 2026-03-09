Milan, tutta la carica di Pulisic: "Gruppo speciale, lotteremo fino alla fine!"
Tutta la gioia e felicità di Christian Pulisic, che al termine di Milan-Inter ha voluto esultare così sul proprio profilo Instagram. L’americano, protagonista di una partita di sacrificio contro i nerazzurri esulta soprattutto per la rete di Estupinan.
IL TABELLINO
MILAN-INTER 1-0
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (28'st Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic (39'st Nkunku), Leão (28'st Füllkrug). A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Jashari. All. Allegri.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (35'st Diouf), Akanji, Bastoni (23'st C. Augusto); Luis Henrique (14'st Dumfries), Barella (23'st Frattesi), Mkhitaryan (14'st Sučić), Zieliński, Dimarco; Bonny, Esposito. A disp.: Di Gennaro, Martínez; Acerbi, De Vrij, Darmian; Çalhanoğlu; Lavelli. All.: Chivu.
Arbitro: Doveri di Roma.
Gol: 35' Estupiñan (M).
Ammoniti: 20'st Bastoni (I), 24'st Dumfries (I), 35'st Rabiot (M), 44'st Modrić (M).
