Bucchioni sul derby: "Il Milan ha meritato di vincere. E sul campionato riaperto..."

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su TMW, ha analizzato così il derby di Milano: "Il Milan ha meritato di vincere, ha messo in campo più rabbia e più voglia. Allegri l’ha preparata benissimo, Chivu non ha trovato le contromosse giuste.

E adesso? Campionato riaperto? Sette punti di vantaggio per i nerazzurri a dieci giornate dalla fine sono sempre tanti, ma una partita come questa può lasciare delle scorie nella testa e nelle gambe, può minare delle certezze".