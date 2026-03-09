Rabiot festeggia la vittoria nel Derby sui social: il suo messaggio
Grandissima prestazione di Adrien Rabiot anche nel Derby contro l'Inter: enorme prova del francese che ha dimostrato ancora una volta in campo perché Massimiliano Allegri ha insistito tanto per far sì che arrivasse a Milanello. Contro i nerazzurri il numero 12 milanista ha dominato in mezzo al campo, facendo il bello e il cattivo tempo in compagni di un fuoriclasse come Luka Modric.
Per festeggiare la bella vittoria contro i cugini nerazzurri, Adrien Rabiot ha celebrato sul proprio Instagram con un post dedicato: "Che atmosfera! Forza Milan".
