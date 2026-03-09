La Lazio vince dopo oltre un mese: battuto il Sassuolo al 92°
La Lazio vince dopo oltre un mese in campionato e lo fa nella maniera più adrenalinica: gol del 2-1 al minuto 92 contro il Sassuolo in uno stadio Olimpico deserto, come ormai accade da diverse giornate. I biancocelesti sono andati in vantaggio subito dopo pochissimi minuti con il primo gol laziale di Daniel Maldini, ex calciatore rossonero. Al 35° il pareggio neroverde con Laurientè, vanificato però nel finale di partita, in pieno recupero, dal gol vittoria di Marusic che toglie un grande peso dalle spalle di Sarri. Il prossimo avversario, sempre all'Olimpico, sarà il Milan domenica 15 marzo alle 20.45.
SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 6/3
ore 20.45, Napoli-Torino 2-1
SABATO 7/3
ore 15, Cagliari-Como 1-2
ore 18, Atalanta-Udinese 2-2
ore 20.45, Juventus-Pisa 4-0
DOMENICA 8/3
ore 12.30, Lecce-Cremonese 2-1
ore 15, Bologna-Hellas Verona 1-2
ore 15, Fiorentina-Parma 0-0
ore 18, Genoa-Roma 2-1
ore 20.45, Milan-Inter 1-0
LUNEDÌ 9/3
ore 20.45, Lazio-Sassuolo 2-1
