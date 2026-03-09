Il Milan accorcia sull'Inter, ma Allegri non si distrae e conferma l'obiettivo dichiarato dal club
(ANSA) - MILANO, 08 MAR - "L'Inter ora ha 7 punti di vantaggio ed è la più forte: noi siamo stati molto bravi, potevamo essere più lucidi negli ultimi trenta metri ma dobbiamo essere contenti perché abbiamo allungato. Abbiamo lavorato 6-7 mesi per arrivare a marzo al meglio: ora ci sono le partite che contano e si decide la stagione": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri dopo la vittoria del Milan nel derby. "Cardinale è venuto nello spogliatoio - racconta l'allenatore rossonero a Dazn -, ci ha fatto molto piacere: sappiamo che non abbiamo raggiunto nessun obiettivo, dobbiamo continuare a lavorare.
Ora c'è una vittoria in meno per il nostro obiettivo". (ANSA).
Pubblicità
News
0-0 a Como, 1-0 contro il Milan: Inter a secco per due gare di fila per la prima volta dal derby del 3-0 dell'anno scorso
Stravinto i derby, un po' di rammarico c’è. L’operazione può saltare. Modric: per sempre sìdi Antonio Vitiello
Le più lette
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Podcast MN
Pietro MazzaraPervis, ma chi doveva dircelo? Mano di Ricci: vietato fumare. Mercato estivo: non ci siano casi André
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com