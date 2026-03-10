Trevisani dopo il derby: "E' la vittoria di Allegri. Il Milan ha interpretato meglio la partita dell'Inter"

In merito alla vittoria del Milan nel derby di Milano per 1-0, Riccardo Trevisani ha dichiarato a Pressing: "E' la vittoria di Allegri. Il Milan ha interpretato meglio la partita dell'Inter. La gara è stata portata su un terreno complicato per i nerazzurri che non sanno giocare questo tipo di partite. L'Inter o si esprime bene o va in difficoltà. E' successo anche oggi. In questo tipo di partita, il Milan ha fatto molto meglio dell'Inter. Il Mila è stato superiore all'Inter in questo tipo di partita".

Questo il tabellino di Milan-Inter, match valido per la ventottesima giornata di Serie A.

MILAN-INTER 1-0

Marcatori: 35’ Estupinan

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 73’ Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 84’ Nkunku), Leão (dal 73’ Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Jashari. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (dal 80’ Diouf), Akanji, Bastoni (dal 68’ Carlos Augusto); Luis Henrique (dal 59’ Dumfries), Barella (dal 68’ Frattesi), Zieliński, Mkhitaryan (dal 59’ Sucic), Dimarco; Bonny, Esposito. A disp.: Di Gennaro, J. Martínez; Acerbi, De Vrij, Darmian; Çalhanoğlu; Lavelli, L. Martínez. All.: Chivu.

Arbitro: Doveri di Roma.

Ammoniti: 65’ Bastoni, 69’ Dumfries, 80’ Rabiot, 89’ Modric.

Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.