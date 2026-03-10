Varriale punge Chivu: "Rispetto a chi ha avuto decine di assenze ha poco da lamentarsi"
Dopo il derby vinto per 1-0 dal Milan ai danni dell'Inter, il giornalista Enrico Varriale è intervenuto così sul proprio account X. Questo il suo commento:
"Il Milan vince il Derby e prova a riaprire il campionato. Gara tesa e non bella giocata meglio dalla squadra di Allegri che è ora a -7. Inter monocorde, ridimensionata nel gioco dall'assenza delle 2 punte. Ma Chivu rispetto a chi ha avuto decine di defezioni ha poco da lamentarsi".
IL TABELLINO
MILAN-INTER 1-0
Marcatori: 35’ Estupinan
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 73’ Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 84’ Nkunku), Leão (dal 73’ Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Jashari. All. Allegri.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (dal 80’ Diouf), Akanji, Bastoni (dal 68’ Carlos Augusto); Luis Henrique (dal 59’ Dumfries), Barella (dal 68’ Frattesi), Zieliński, Mkhitaryan (dal 59’ Sucic), Dimarco; Bonny, Esposito. A disp.: Di Gennaro, J. Martínez; Acerbi, De Vrij, Darmian; Çalhanoğlu; Lavelli, L. Martínez. All.: Chivu.
Arbitro: Doveri di Roma.
Ammoniti: 65’ Bastoni, 69’ Dumfries, 80’ Rabiot, 89’ Modric.
Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.
