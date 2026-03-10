Capello: "La Serie A ha rallentato i ritmi, questo ha permesso a Estupinan di mettersi in evidenza"
L'onda lunga della vittoria del Milan nel Derby contro l'Inter è una molla che l'universo rossonero si godrà almeno fino al prossimo weekend: i tifosi nel vero senso del termine, la squadra con Allegri lavorando con concentrazione a Milanello per preparare il prossimo impegno importantissimo all'Olimpico contro la Lazio. A parlare della vittoria del Diavolo contro i cugini anche l'ex allenatore Fabio Capello che è intervenuto nel corso di Sky Sport 24, con le parole raccolte dal Corriere dello Sport.
Le parole di Fabio Capello su Pervis Estupinan, match-winner del Derby contro l'Inter: "Ha avuto difficoltà di ambientamento in un campionato difficile come il nostro. Adesso si sta esprimendo al suo livello anche perché in quest’ultimo periodo la Serie A ha rallentato i ritmi, a cominciare dall’Inter capolista, e questo ha permesso ad un giocatore come Estupinan di mettersi in evidenza".
