Dimenticare Parma e le "piccole". Milan, arriva marzo: il momento giusto per sbocciare

vedi letture

E alla fine siamo arrivati ormai a marzo. Formalmente mancano ancora due giorni ma la prossima gara il Milan la giocherà nel nuovo mese, il primo giorno: domenica alle 12.30 i rossoneri scendono in campo allo stadio "Giovanni Zini" per affrontare la Cremonese. Questa gara sarà uno snodo fondamentale della stagione del Diavolo, davvero per moltissimi motivi che proveremo a indagare nel pezzo.

Arriva marzo

Ma perchè il mese di marzo è così importante? È il momento dell'anno che ti introduce alla volata finale della stagione, siamo ormai giunti a metà del girone di ritorno. Soprattutto è il mese che Massimiliano Allegri ha circolettato da inizio stagione come il momento chiave per guardarsi negli occhi e capire dove poter puntare. Il tecnico rossonero rispondeva così per dribblare le domande sullo Scudetto: oggi il Diavolo si ritrova a -10 dall'Inter capolista e sicuramente la speranza di poter stare più attaccati ai nerazzurri c'era. Però non bisogna fare gli schizzinosi e guardare il bicchiere mezzo pieno: il Milan, reduce da un ottavo posto, è secondo in classifica alla vigilia del 27° turno di campionato e ha un margine di 8 punti sul quinto posto. È verò potevano essere di più, è vero si poteva essere in lotta per qualcosa di più grande: ma ormai tutto questo è storia. I rossoneri hanno l'obiettivo della Champions League e questo d'ora in poi deve essere ancora di più il chiodo fisso. Per farlo serve scacciare tutti i pensieri negativi e sbocciare, proprio nel mese primaverile per eccellenza.

Dimenticare Parma

Ma quali sono questi pensieri negativi? Beh, il primo è più recente: la sconfitta contro il Parma. Un pomeriggio sfortunato e storto che va messo in soffitta. Poi c'è la Cremonese e le "piccole": all'andata il Milan venne sconfitto e in generale l'andamento con le squadre della seconda metà della classifica è stato il vero tallone d'Achille di questo gruppo rossonero. Anche questo va buttato via alle spalle e bisogna guardare oltre. Il Milan ha già superato diversi esami di maturità in questa stagione: questo sarà l'ennesimo, anche perché poi ci si introdurrà nella settimana del Derby contro l'Inter che, indipendentemente dal distacco in classifica, sarà una partita termometro in più sensi possibili. A seguire il Diavolo incrocerà la Lazio a Roma e il Torino del nuovo tecnico D'Aversa a San Siro: quattro partite ostiche che ci diranno se il Milan è pronto a ridiventare un bel fiiore del grande bouquet della Champions League.

CLICCA SUL BANNER E ASCOLTA IL PODCAST DI MILANNEWS.IT