Ranking UEFA per il 5° posto in Champions: l'Italia è quarta e si avvicina a Germania e Spagna

Si è conclusa la settimana delle coppe europee e, nonostante l'Italia abbia perso due squadre in Champions League (Inter e Juventus), arrivano buone notizie sul fronte della classifica del Ranking UEFA stagionale per il 2025/2026, quella che regalerà un posto extra nella prossima Champions League ai due paesi meglio posizionati: come riporta tuttomercatoweb.com, infatti, l'Italia è quarta e ha ridotto la distanza sia con la Germania che è seconda, sia con la Spagna che è invece terza. Se l'Inghilterra è ormai volata via e appare irraggiungibile, l'Italia ha ancora il secondo posto nel mirino.

RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2025/26

1. Inghilterra 22.290 punti (9 squadre ancora in corsa su 9)

2. Germania 17.570 (5 su 7)

3. Spagna 17.342 (6 su 8)

4. Italia 17.285 (4 su 7)

5. Portogallo 16.600 (3 su 5)

6. Polonia 15.250 (2 su 4)

7. Francia 14.963 (4 su 7)

8. Grecia 13.400 (2 su 5)

9. Cipro 11.906 (1 su 4)

10. Danimarca 11.750 (1 su 4)