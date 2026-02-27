Milan in pressing su Modric: tutti vogliono il suo rinnovo. Sensazioni positive

Dopo Mike Maignan, capitano e leader del Milan, il club di via Aldo Rossi è ora al lavoro per rinnovare anche altri giocatori, tra cui per esempio Luka Modric, vero faro dentro e fuori dal campo della squadra rossonera. Arrivato la scorsa estate a zero dal Real Madrid, il campione croato ha firmato un contratto annuale, ma se vuole ha l'opportunità di prolungare per un'altra stagione. Per ora non ha ancora preso una decisione sul suo futuro perchè a 40 anni ci sono molte valutazioni da fare ed è probabile che il suo futuro verrà svelato solo al termine del campionato, prima di andare al Mondiale con la sua Croazia.

IN PRESSING - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, tutti al Milan spingono per la sua permanenza almeno per un altro anno: il primo è sicuramente Max Allegri che in questi mesi non ha mai perso l'occasione per esaltare le sue qualità tecniche e umane. Ci sono poi i suoi compagni di squadra che lo chiamano "il Maestro" e che vedono in lui un vero esempio da seguire ogni giorno. Anche i tifosi milanisti, che non gli hanno mai fatto mancare il loro affetto, vogliono il suo rinnovo, così come la società che sa bene quanto Modric sia stato fondamentale nella rinascita rossonera in questa stagione.

DECIDE LUKA - Al momento il futuro non è un pensiero che assilla il giocatore croato, il quale è invece concentrato sul presente perchè c'è ancora una qualificazione alla prossima Champions League da conquistare. Si tratta di una competizione che lui conosce benissimo visto che l'ha vinta sei volte in carriera, ma giocarla con la maglia del Milan avrebbe sicuramente un sapore speciale. Sarà lui a decidere se rinnovare o meno e lo farà solo al termine di questo campionato dopo aver fatto le sue valutazioni (in particolare vuole capire se potrà essere ancora utile alla causa rossonera). Intanto però tutti al Milan hanno iniziato la loro opera di convincimento e le sensazioni sembrano essere positive.