Tra una partita e l'altra c'è chi già sta cominciando a ragionare in ottica prossima stagione, anche perché da qui a qualche settimana cominceranno ad uscire fuori anche le prime indiscrezioni di calciomercato in vista dell'estate. Sicuramente qualcosa in orbita Milan ci sarà, anche perché al club rossonero starebbe venendo accostato con una certa insistenza il nome di Leon Goretzka, centrocampista in scadenza con il Bayern Monaco e del quale ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega Patrick Strasser, inviato sul Bayern Monaco e la Nazionale tedesca per il quotidiano bavarese Abendzeitung.

Pensi che Goretza possa effettivamente diventare un nuovo giocatore del Milan?

"Penso che sarebbe perfetto per il tipo di gioco del Milan. Penso inoltre che non è neanche nel suo prime, ma può migliorare con una nuova esperienza, anche perché in questi 8 anni al Bayern ha fatto bene ma non benissimo, vedi le ultime due stagioni. Poi c'è da dire che quando Kompany è arrivato (2024, ndr), subito gli è stato comunicato di trovarsi una nuova squadra, ma Goretzka si rifiutò di andare via".

Perché volevano mandarlo via?

"Perché il suo è un contratto molto importante, ad oggi guadagna all'incirca 18 milioni di euro, quindi tanto. Al Bayern è tra i più pagati. Poi la sua è una storia un po' come quella di Cerentola, perché dopo essere stato messo alla porta ha continuato a lavorare e "lottare" per il suo posto tornando tra i titolari, complice anche l'infortunio di Pavlovic. Però comunque ha meritato di giocare, ricoquistando anche la maglia della Nazionale lo scorso marzo".

È vero che lo voleva l'Atletico Madrid a gennaio?

"Si, ma Goretzka ha rifiutato, nonostante i Colchoneros gli avessero fatto una proposta importante. Lui comunque è molto contento al Bayern Monaco, soprattutto con gli altri tedeschi all'interno dello spogliatoio, e non è voluto andare via magari per non perdere né l'occasione di vincere eventualmente la Champions League, né tanto meno di perdere il suo posto in Nazionale, anche perché andare all'Atletico Madrid alla fine di gennaio senza sapere se sarebbe stata effettivamente una scelta giusta non lo convinceva".

Quale sarà quindi il futuro di Goretzka?

"Sicuramente quella che andrà a vivere sarà una primavera complicata, anche perché spesso Kompany lo lascia in panchina. Comunque lascerà il Bayern a fine stagione, non rinnoverà il suo contratto".

Il Milan potrebbe essere la giusta scelta per Goretzka?

"Goretzka calzerebbe a pennello in questo Milan. È un box to box, quindi è molto bravo nell'attaccare l'area di rigore. Ha quel tipo di modo di giocare che ricorda Ballack. Certamente non è bravo tanto quanto lo era Ballack, ma se devo pensare a Modric, Goretzka potrebbe essere una buona scelta per il Milan per giocargli al fianco. Il croato è per la fantasia, mentre Goretzka potrebbe fare il bodyguard di Modric (ride, ndr).

Parliamo adesso di un altro Nazionale tedesco: Fullkrug

"Penso che non avrebbe mai dovuto lasciare Dortmund, anche perché non è stata una buona idea andare al Westh Ham e in Premier League, campionato troppo veloce per lui. Anche perché lui è il classico attaccante vecchio stampo, da area di rigore".

Pensi che il Milan lo riscatterà a fine stagione?

"Non credo. Deve segnare e dimostrare di meritare un nuovo contratto".