Costacurta: "Pasalic da sottolineare, era dai tempi di Baresi nel '94 che non vedevo un giocatore prendere una squadra per mano come ha fatto lui"

L’impresa dell’Atalanta, un formidabile 4-1 contro il Dortmund che ribalta il 2-0 dell’andata, ha estasiato Billy Costacurta. L’ex difensore rossonero, dagli studi di Sky, ha commentato così la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League della Dea:

“È stata un'Atalanta straordinaria, ammetto che non ci speravo, ma invece hanno fatto una partita pazzesca, un'impresa. È entrata in un’élite di squadre l'Atalanta, fare un'impresa di questo genere non è da tutti, a maggior ragione di fronte a una prestazione così, anche individuale. Pasalic è da sottolineare, era dai tempi di Baresi nel '94 che non vedevo un giocatore prendere una squadra per mano come ha fatto lui".