Champions League, Percassi: "Un'impresa che viene solo dopo Dublino"

vedi letture

(ANSA) - BERGAMO, 25 FEB - "Questa impresa è poco dietro a quella di Dublino, ma solo perché a Dublino abbiamo conquistato un trofeo. Questa sera è stata fatta la partita perfetta. Un grandissimo complimenti al mister, ai ragazzi e al pubblico che è stato straordinario dal primo all'ultimo minuto. L'Atalanta è questa cosa qui". Così, ai microfoni di Sky, l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi ha commentato il passaggio del turno in Champions League contro il Borussia. "Palladino è un predestinato, ha saputo toccare le corde giuste - ha proseguito Percassi -. E' stata una partita straordinaria in una serata straordinaria, col pubblico a sostenerci dal primo all'ultimo minuto. Fin dal rientro in albergo, all'andata a Dortmund, allenatore e giocatori erano convinti di non essersi espressi al meglio".

Il dirigente dei bergamaschi parla ancora del tecnico: "E' un predestinato per qualità e visioni, ha saputo toccare le corde giuste e soprattutto è riuscito a preparare la partita in poco tempo - afferma Percassi -. Ci ha sempre creduto. Adesso ci aspetta l'Arsenal o il Bayern. L'Arsenal l'abbiamo affrontato la scorsa edizione di Champions a Bergamo, ma mai a Londra. Il Bayern sarebbe una novità. sarà comunque qualcosa di straordinario per il popolo bergamasco e per chi ama l'Atalanta". Infine, spazio all'emozione: "Sì, sono commosso perché in questi anni abbiamo vissuto tante partite gloriose ma quello che emerso davvero questa sera è l'Atalanta - ha concluso l'ad -. Anche in questi mesi in cui ci sono state difficoltà tra chi ha espresso supporto e chi ha storto il naso. Noi dobbiamo saper lavorare anche negli errori con grande umiltà e grande convinzione". (ANSA).