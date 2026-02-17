Verso Milan-Como, Allegri mette i paraocchi alla squadra. Le ultime da Milanello

vedi letture

"Bisogna andare molto cauti, sia in testa che in fondo alla classifica. Noi non dobbiamo assolutamente avere dispendio di energie in quelli che sono fattori esterni. In questo momento ci vogliono i paraocchi". Max Allegri indica chiaramente la direzione al suo Milan in questo finale di stagione: vietato farsi distrarre da qualsiasi cosa arrivi dall'esterno, ogni goccia di energia e concentrazione deve essere destinata al campo. Ed il campo dice che domani a San Siro arriva il Como di Cesc Fabregas, agguerrito e più determinato che mai a "vendicare" la sconfitta dell'andata. Como, Parma, Cremonese: bisogna arrivare al derby, e quindi a marzo, almeno con un distacco immutato dall'Inter. Tradotto: banalmente, bisogna vincere e accumulare punti. Fin qui il Milan ha fatto un ottimo campionato, 53 punti in 24 partite parlano di una media superiore ai 2 punti a partita: a fine anno, continuando così, vorrebbe dire Champions League. Se sarà qualcosa di più lo vedremo, ma intanto bisogna avere i piedi ben piantati a terra e non perdere il contatto con la realtà.

Anche perché domani potrebbe non esserci Pulisic: "A parte Rabiot che è squalificato gli altri stanno abbastanza bene. Saelemaekers è a disposizione, Pulisic speriamo, perché ha sempre questo mezzo fastidio. Vediamo se ci sarà. Gimenez lo avremo al più presto con la squadra". Stagione veramente tormentata per il campione statunitense, ancora alle prese con questa borsite che nell'ultimo mese lo ha limitato pesantemente. Al posto di Rabiot occhio non solo a Ricci, ma anche a Jashari: lo svizzero, parole di Allegri, sta molto bene. Contro il Como uno capace di gestire palla come lui farebbe molto comodo. E anche qui Allegri è stato chiaro. Contro il Como "bisogna giocare una partita ordinata, con loro se sei disordinato rischi di fare brutta figura. A Como Maignan ci ha salvato. Loro sono una squadra che gioca, si propone, sono in un ottimo momento. Bisogna fare una partita ordinata, di pazienza e di compattezza, che sono le nostre qualità migliori".

CLICCA SUL BANNER PER ASCOLTARE IL PODCAST DI MILANNEWS.IT

MILAN-COMO, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Tegoni - Bindoni

IV uomo: Marcenaro

VAR: Gariglio

AVAR: Maresca

DOVE VEDERE MILAN-COMO

Data: mercoledì 18 febbraio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it