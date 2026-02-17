Milanello, gli uffici della Lega e presto anche San Siro: Cardinale sempre più vicino al Milan

vedi letture

Dopo meno di un mese, Gerry Cardinale è tornato domenica a Milanello dove ha incontrato Max Allegri e la squadra, a cui ha fatto sentire nuovamente la sua vicinanza dopo la visita dello scorso 21 gennaio. La presenza a Carnago del numero di RedBird, che ovviamente ha poi avuto anche diversi incontri con i dirigenti rossoneri delle varie aree, conferma ancora una volta quanto il club di via Aldo Rossi sia al centro dei pensieri e degli interessi della proprietà americana.

PRIMA VOLTA IN LEGA - Ma Cardinale non si è limitato a visitare Milanello durante questi suoi giorni in Italia: ieri, infatti, si è presentato per la prima volta negli uffici della Lega Calcio Serie A dove si era da poco conclusa l'Assemblea. Il patron milanista, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, ha avuto così l'opportunità di incontrare i vertici degli altri club e quelli della Lega, come il presidente Simonelli: "Ci ha fatto molto piacere averlo per la prima volta con noi e parlare di quelli che potrebbero essere gli sviluppi e le attività che la Lega potrebbe vivere negli Stati Uniti anche grazie a Cardinale. Abbiamo avuto occasione di parlare un po’, assieme all’ad De Siervo e a Scaroni: RedBird ha tra le sue partecipazioni anche la CBS, che è un canale molto importante. La Serie A ha un problema di orari delle partite: le gare serali mal si conciliano con molti Paesi esteri, a Est è troppo tardi e negli Stati Uniti ti scontri coni grandi sport americani. Abbiamo provato a ragionare sugli orari, vedremo".

PRESTO A SAN SIRO - Cardinale punta poi a tornare molto presto a San Siro, anche se per questo servirà ancora un po' di pazienza: il manager americano non sarà infatti sugli spalti né domani sera per il recupero contro il Como, né domenica per la gara contro il Parma. Il successivo impegno casalingo è il derby contro l'Inter che potrebbe dire tanto nella corsa scudetto e chissà che questa non possa essere l'occasione giusta per rivedere Cardinale a San Siro.