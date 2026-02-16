Quando segna il Milan in Serie A? Il 60% dei gol nei secondi tempi, rossoneri micidiali ad inizio ripresa

Con la vittoria in casa del Pisa, il Milan è salito a quota 53 punti in classifica, eguagliando il suo secondo miglior rendimento dopo le prime 24 gare stagionali in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, come nel 1995/96 (53) e dietro solo ai 61 punti del 2003/04. Per quanto riguarda il numero di gol segnati finora in campionato dal Diavolo, grazie alle due reti di Ruben Loftus-Cheek e di Luka Modric contro i nerazzurri, i rossoneri sono arrivati a quota 40 gol in 24 partite (terzo miglior attacco dietro a Inter e Juventus che però hanno giocato una partita in più).

I GOL DEL MILAN - Ma in quali momenti della partita sta segnando di più il Milan in questa Serie A? Questi, nel dettaglio, i numeri della squadra di Max Allegri:

GOL TOTALI IN SERIE A DOPO 24 PARTITE: 40

1'-15': 4

16'-30': 3

31'-45': 6

Recupero primo tempo: 3

TOTALE PRIMO TEMPO: 16

45'-60': 10

61'-75': 5

76'-90': 7

Recupero secondo tempo: 2

TOTALE SECONDO TEMPO: 24

DOPO L'INTERVALLO - Dunque, dando un occhio a questi numeri, emerge che il Milan segna molto di più nei secondi tempi (60%). Un dato che conferma che i rossoneri faticano parecchio nelle prime frazioni di gioco, aspetto su Allegri sta lavorando tanto a Milanello. Dividendo le partite in segmenti di 15 minuti, si può invece osservare che il Diavolo segna più gol quando rientra in campo dopo l'intervallo: ben 10 reti dal 45' al 60'. In questo campionato, solo il Bologna ha siglato così tante reti nei primi 15’ della seconda frazione di gioco dei rossoneri. Nessuno, invece, ha fatto più gol del Milan nei minuti di recupero del primo tempo (3).