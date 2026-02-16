Ambrosini: "Dopo Napoli-Roma non ci sono dubbi che la corsa Scudetto sia a Milano"
Nel corso del post partita di Napoli-Roma (2-2), durante la tramissione di DAZN "Fuoriclasse", l'ex centrocampista di Milan e Fiorentina, tra le altre, Massimo Ambrosini ha parlato della corsa scudetto, che dopo la sfida del Maradona vedrà molto probabilmente due squadre protagoniste da qui al termine della stagione: "Non so se c'era un pensiero che potesse essere qualcun altro insieme al Milan a contendere lo scudetto all'Inter. Dopo stasera diciamo che la corsa rimane a maggior ragione a Milano".
SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO 25 GIORNATE
Inter 61
Milan 53*
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46
Atalanta 42
Como 41*
Lazio 33
Bologna 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28*
Torino 27
Cremonese 24
Genoa 24
Lecce 21*
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15
*una partita in meno
