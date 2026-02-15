Longhi durissimo: "Del caso Kalulu-Bastoni si parlerà in eterno, l'interista ha dimenticato fair play e il rispetto dell'avversario"

Bruno Longhi, storico giornalista e commentatore sportivo è intervenuto così dopo il gravissimo errore arbitrale accaduto in Inter-Juventus in occasione dell’espulsione di Kalulu su Bastoni. Queste le sue considerazioni sul proprio account X.

"Del caso Kalulu si parlerà in eterno, come accade ancora oggi per il crash luliano-Ronaldo. Ma a mente fredda e rivisitando immagini penso che vadano condannati Bastoni e il protocollo. Non l'arbitro La Penna, che ha visto in "Presa diretta" Ciò che era parso a tutti di aver visto. Un fallo da ammonizione poi smentito dal replay. Ma lui il replay non ce l'aveva e aveva contro pure il protocollo. Bastoni ha accentuato l'entità minima del contatto inducendo l'arbitro in errore, la sua esultanza dopo il rosso a Kalulu è il peggio del peggio. Ha dimenticato in un secondo cosa siano il fair play e il rispetto dell'avversario".