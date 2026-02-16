Pasotto: "Come a Como, è sempre stato Allegri a indicare Fullkrug come rigorista a Pisa. L'autorevolezza resta la qualità più importante dell'allenatore"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui rigori sbagliati dal Milan: "Su tutti campeggiano tristemente quelli di Firenze (ottobre 2024). Il campionato era iniziato soltanto da un mese e mezzo ma la assurda recita al Franchi, di fronte a uno sconsolato e impotente Fonseca, aveva già fatto intuire la china che avrebbe preso l'intera stagione. I fatti sono noti: prima Hernandez e poi Abraham scipparono letteralmente il pallone al rigorista designato Pulisic, andando poi entrambi a sbagliare dagli undici metri. Una doppia insubordinazione mai vista con annessa figuraccia globale per tutto il club.

Pur in circostanze del tutto diverse, si è andati vicino al "caso" anche quest'anno. E' successo a Como un mese fa, quando Guida ha assegnato un rigore al Diavolo: Leao era convinto di andare a calciare, ma il pallone è finito tra le mani di Nkunku. Rafa allora si è girato verso Allegri con uno sguardo non proprio sereno, chiedendogli spiegazioni, e il tecnico gliele ha date in diretta - "Tranquillo, ho deciso io" -, blandendolo e spegnendo sul nascere una possibile polemica. Per la cronaca: è sempre stato Max a indicare Füllkrug a Pisa. Non tutte le ciambelle riescono col buco, ma l'autorevolezza resta la qualità più importante dell'allenatore in uno spogliatoio".