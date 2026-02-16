Borghi: “Quando non va al 100% il Milan concede qualcosa, poi bravo come sempre a colpire alla prima occasione”

Nel suo canale YouTube, Borghi ha parlato della partita di Pisa di venerdì sera, analizzando prestazione generale e dei singoli. Di seguito alcuni estratti:

“Abbiamo visto un Milan che abbiamo visto tante volte in questa stagione ossia approcciare la partita in maniera enormemente morbida, la prima mezz’ora è stata una mezz’ora di nulla contro il Pisa che non si è messo a cercare di infiammare la partita. Il Milan non ha prodotto gioco, è stato abbastanza morbido come dicevo prima nel proprio impatto. Ha rischiato e come tante volte Maignan arriva a tenere le cose a posto e il Milan in questo tipo di partite, quando non è focalizzato al 100%, quando non è intenso al 100%, è una squadra che tende a concedere delle occasioni, quella verticalizzazione non se la può permettere, così come i giri molto bassi di un centrocampo che è stato richiamato tante volte da Allegri, prima Fofana poi Loftus-Cheek. Però poi, come succede sempre, nel momento in cui l’avversario cala leggermente e si apre uno spiraglio per mettere la testa dentro la partita, il Milan ce la mette e va in vantaggio”