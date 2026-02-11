Da Milanello: Pulisic torna in gruppo e le varie prove di Allegri verso il Pisa

vedi letture

Si avvicina Pisa-Milan, anticipo del venerdì della venticinquesima giornata di Serie A 2025/26. Oggi belle notizie per Max Allegri: Christian Pulisic questa mattina è tornato ad allenarsi in gruppo. Nei giorni scorsi lo statunitense si era allenato a parte a causa di una borsite all'ileopsoas ed oggi è tornato a lavorare con i compagni: una notizia molto positiva per la trasferta toscana del weekend. Il numero 11 quest'anno non ha mai avuto una condizione fisica eccellente e ha saltato diverse partite per problemi fisici vari: la pausa prolungata causa rinvio di Milan-Como dovrebbe avergli permesso di ritrovare una buona forma. Non dovrebbe partire da titolare anche perché non avrà molti minuti nelle gambe ma sarà un'arma importantissima per la panchina.

Leao ha continuato a lavorare in gruppo e anche lui sta molto meglio, parole sue, dopo aver gestito per diverse settimane questi continui fastidi alla zona adduttoria. Sarà titolare a Pisa? Non è detto: negli ultimi giorni mister Allegri ha provato, oltre alla coppia Leao-Nkunku, anche il duo inedito Loftus-Cheek con Fullkrug. Non c'è niente di deciso perché mancano ancora degli allenamenti, ma l'allenatore toscano questa volta ha a disposizione varie opzioni.

Alexis Saeleamaekers, sempre alle prese col problema all'adduttore, anche oggi ha svolto del lavoro personalizzato: a questo punto è difficile che possa essere a disposizione per venerdì, ma quel che è certo è che non verrà preso nessun rischio con il belga e gli verrà dato tutto il tempo necessario per recuperare in modo adeguato.

Piccola nota di colore che testimonia il bel clima che è tornato a Milanello: riporta Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24, che ieri la squadra, utilizzando i fondi raccolti con le multe di questa prima metà di campionato, ha organizzato una cena all'hotel Gallia in centro a Milano, con tutto lo staff di Milanello. Presente tutto lo staff tecnico, medico, i fisioterapisti, i magazzinieri e anche il DS Tare. Circa 70 persone del mondo Milan per vivere un momento di normalità e condivisione insieme per questo finale di stagione, senza discorsi altisonanti o cose del genere: una cena per il puro gusto di stare bene insieme. Concentrazione e serenità, verso Pisa-Milan sembra esserci il clima giusto.

CLICCA SUL BANNER PER ASCOLTARE IL PODCAST DI MILANNEWS.IT